Ex Ilva, Urso: “Senza rigassificatrice non è possibile avere impianti green”

“Prima bisogna accertare e documentare che le autorità locali siano concordi nell’autorizzare il rifornimento di gas che è fondamentale per poi creare in quell’area uno stabilimento siderurgico pienamente green come nelle nostre intenzioni”

“Per essere chiari a tutti, se non c’è l’autorizzazione all’approdo di una nave rigassificatrice, non è possibile in alcun modo realizzare gli impianti siderurgici green con i forni elettrici che producono solo se alimentati dal preridotto che viene realizzato nei Dri che vogliamo appunto realizzare nell’area di Taranto e che a sua volta sono alimentati dal gas.

Senza gas non ci può essere acciaio green e quindi prima bisogna accertare e documentare che le autorità locali siano concordi nell'autorizzare il rifornimento di gas che è fondamentale per poi creare in quell'area uno stabilimento siderurgico pienamente green come nelle nostre intenzioni".

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza ‘Investire in Italia: l’innovazione incontra la tradizione’, in occasione dell’approdo a Civitavecchia della nave Amerigo Vespucci, parlando della situazione dell’ex Ilva. (RadioCor)