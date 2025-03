Ex Ilva, Urso: “Verso un futuro green per la siderurgia italiana”

Il ministro delle Imprese annuncia le prossime mosse per il rilancio dell’impianto di Taranto. “Tra poco le conclusioni dei commissari”

“Vedremo tra poco quali saranno le conclusioni dei commissari sull’ultima fase di rilancio che si è conclusa nelle scorse ore”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la presentazione della giornata nazionale del Made in Italy, parlando dell’ex Ilva di Taranto.

Intanto, sul fronte della siderurgia, Urso ha aggiunto che “noi siamo sviluppando una politica siderurgica in Italia e in Europa. Il nostro non-paper sulla revisione del Cbam sta avendo successo in Europa. Rivedere il Cbam è la prima condizione per rendere sostenibili siderurgia e chimica nella loro transizione”.

In particolare, ha spiegato che “mentre agiamo in Europa, per superare il Green deal e indirizzare le nostre imprese verso la transizione ma in maniera sostenibile anche a livello economico, stiamo operando anche a livello nazionale, per diventare nell’arco dei prossimi 5 anni l’industria siderurgica green all’avanguardia in Europa”.

(Radiocor)