Ex Ilva, Usb Taranto: “No a un nuovo caso ArcelorMittal”

Sasha Colautti e Francesco Rizzo chiedono chiarezza sull’offerta azera, sollecitando un incontro con il Governo

La possibile vendita dell’ex Ilva al gruppo azero preoccupa i sindacati, che chiedono trasparenza e garanzie per i lavoratori. L’Usb, attraverso i rappresentanti dell’Esecutivo Confederale Sasha Colautti e Francesco Rizzo, sollecita un immediato confronto con il Governo per conoscere i dettagli dell’offerta prima dell’avvio delle negoziazioni.

“Con il ministro Urso che indica nella compagine azera il soggetto prescelto, è fondamentale essere messi al corrente dei contenuti dell’offerta”, dichiarano i sindacalisti, ricordando di aver già presentato al Governo un documento dettagliato con le loro richieste.

Il sindacato pone l’accento sulla necessità di strumenti straordinari per la tutela dei lavoratori, in vista di quella che si preannuncia come “una fase complessa, lunga e difficile”. Colautti e Rizzo sottolineano l’importanza di proseguire sulla strada del dialogo e del confronto con l’attuale Governo, evidenziando come sia fondamentale preservare i diritti acquisiti dei lavoratori.

“Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del passato”, ammoniscono i rappresentanti Usb, riferendosi all’esperienza con ArcelorMittal, quando “lo Stato ha fatto solo la parte del finanziatore di una iniziativa privata”. L’obiettivo, concludono, è evitare che gli interessi di una multinazionale prevalgano ancora una volta sui diritti dei lavoratori e sulle esigenze dei territori coinvolti.