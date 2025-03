Ex Ilva verso il consorzio azero: parte la trattativa in esclusiva

I Commissari straordinari chiedono al Mimit l’autorizzazione per negoziare con Baku Steel Company

Il futuro dell’ex Ilva parla azero. I Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria hanno individuato nel consorzio guidato da Baku Steel Company CJSC e Azerbaijan Investment Company OJSC il potenziale partner per il rilancio del polo siderurgico italiano.

La richiesta di autorizzazione per avviare una negoziazione in esclusiva è stata già trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo un’approfondita analisi delle offerte pervenute. La decisione è stata presa valutando diversi parametri chiave: dalla solidità finanziaria dei candidati alla sostenibilità industriale dei piani presentati, fino all’impatto occupazionale e sociale sui territori coinvolti.

Il gruppo azero, che ha superato la concorrenza degli altri pretendenti, dovrà ora definire i dettagli dell’operazione in una trattativa che si preannuncia complessa. I Commissari hanno già fatto sapere che i negoziati si svolgeranno nel massimo riserbo per tutelare tutti gli interessi in gioco, da quelli industriali a quelli dei lavoratori e delle comunità locali.