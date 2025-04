Il Presidente della Cassa Edile nominato Coordinatore delle Casse Edili industriali pugliesi

Unanime la designazione del Presidente della Cassa Edile di Taranto alla guida regionale: riconosciuta la sua visione strategica

Angelo Bozzetto, una vita nel sistema dell’edilizia, attualmente presidente della Cassa Edile di Taranto è stato eletto Coordinatore regionale delle Casse Edili industriali della Puglia.

La designazione ha avuto luogo a Bari, il 14 aprile, nel corso della riunione del Consiglio Generale di ANCE Puglia, su proposta del Presidente regionale Gerardo Biancofiore.

La nomina è stata accolta con entusiasmo da tutto il sistema della bilateralità pugliese, che ha riconosciuto nel Presidente Bozzetto una figura autorevole, capace di garantire continuità e innovazione, attribuendogli altresì spirito di sintesi e visione strategica.

“Un ringraziamento particolare va al Presidente Gerardo Biancofiore per la fiducia espressa, al Presidente Vito Messi di ANCE Taranto, ai Presidenti di ANCE Bari, Brindisi, Lecce e Foggia, nonché a tutti i Presidenti delle Casse Edili industriali pugliesi per la nomina avvenuta all’unanimità. Sento forte la responsabilità e l’onore di questa nomina – ha commentato Bozzetto – incarico che intendo svolgere in piena sintonia con tutti i colleghi, nel segno della cooperazione, dell’efficienza e della difesa del valore del lavoro regolare e sicuro nel settore edile. La Puglia può e deve diventare un esemplare modello di buona bilateralità.»

La Cassa Edile di Taranto esprime il proprio orgoglio per questo prestigioso incarico che riconosce l’impegno e la qualità del lavoro svolto in questi anni da tutto il sistema territoriale.