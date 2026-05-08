venerdì 8 Maggio 26
CP

Confapi Taranto: “La città ha bisogno del suo aeroporto”

Economia

Articoli Correlati

Ilva: la situazione e’ grave, ma non e’ seria

CP -
Convertino (AIGI): "La politica dei prestiti-ponte, quando e se arrivano, quando e se dovessero concretizzarsi, rappresenta un palliativo. Ma, i malati gravi come Ilva,...
Read more

Al via la prima Academy al femminile nel settore della saldatura

CP -
Selezionate le prime partecipanti. L'iniziativa è promossa da NEA, azienda pugliese leader nell’impiantistica industriale Parte il 7 maggio la prima Academy nel settore della saldatura...
Read more

Ex Ilva, Palombella (Uilm): “Altro che piano B, è l’ennesimo fallimento del Governo”

CP -
“Basta indiscrezioni, subito chiarezza e incontro a Palazzo Chigi” “Apprendiamo ancora una volta da indiscrezioni di stampa di presunti piani alternativi del Governo sull’ex Ilva,...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand