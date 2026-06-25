In arrivo 505 milioni dal Mimit, le imprese pugliesi ne approfittino

Martino (Confapi Puglia): “La sfida futura per il nostro mondo si declina attraverso due parole: ricerca e innovazione”

“Una boccata di ossigeno per le nostre imprese. Una buona notizia per il sistema Puglia”. Carlo Martino, presidente di Confapi Puglia, plaude al decreto governativo dell’altro giorno. Emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una misura che destina 505,8 milioni di euro alle imprese del Mezzogiorno per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad alto contenuto innovativo. La misura riguarda, nello specifico, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

“Questa iniziativa – argomenta Martino – riserva particolare attenzione alle PMI e alle reti d’impresa, cui è destinato il 60% delle risorse; di questa quota, il 25% è riservato alle micro e piccole imprese. Le proposte dovranno prevedere spese comprese tra 1 e 5 milioni di euro e una durata tra 18 e 36 mesi, prorogabile fino a sei mesi. Il proposito è ottimo, spetta adesso al nostro mondo farsi trovare preparato. E accettare la sfida dell’innovazione e della ricerca di qualità”.