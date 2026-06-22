lunedì 22 Giugno 26
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Giochi del Mediterraneo, Confartigianato: “Occasione storica, ma non basta per rilanciare Taranto”

Economia

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