Ippodromo di Taranto: il rilancio della struttura affidato alla società Caroli Global Service

Smentita una presunta visita all’impianto sportivo da parte di Silvio Toriello

Nota di rettifica all’articolo pubblicato, nei giorni scorsi, da Cosmopolis. “Titolarità della gestione e visione strategica: Si smentisce categoricamente che il progetto di rilancio e la visione imprenditoriale della struttura siano riconducibili a soggetti diversi dalla Società Caroli Global Service di Cosimo Caroli. È esclusivamente quest’ultima che sta portando avanti, con capitale e visione propri, la gestione dell’impianto, promuovendo innovazioni tecnologiche d’avanguardia, con particolare riferimento all’integrazione di sistemi di energia rinnovabile”. Ancora, secondo la società. “Si dichiara che il Sig. Silvio Toriello, citato nell’articolo, non si è mai presentato presso la struttura né ha avuto alcun colloquio o incontro con l’attuale gestione volto al rilancio della stessa. Le affermazioni riguardanti la sua visita e il suo presunto ruolo nel futuro dell’impianto sono prive di ogni fondamento e devono essere considerate notizie false”.