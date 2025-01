Leonardo Grottaglie, i sindacati: “Soddisfatti a metà”

“Serve un piano industriale che dia garanzie a tutti i lavoratori”

Questa mattina a Roma, nella sede di Unindustria-Unione degli Industriali e delle Imprese, si è svolto l’incontro tra il management di Leonardo e le organizzazioni sindacali per analizzare la situazione dello stabilimento di Grottaglie, dove da gennaio è terminato l’ammortizzatore sociale della Cigo.

Gli esponenti della Fim Cisl hanno giudicato l’incontro interlocutorio, nel corso del quale è stato condiviso il piano di formazione che partirà dal 20 gennaio e che durerà fino al 14 marzo interessando un bacino massimo pari a 676 dipendenti (183 impiegati e 493 operai) e prevede 66.000 ore-formazione per dipendente.

Lo strumento utilizzato legato all’attività formativa, permetterà di gestire la fase del vuoto lavoro senza il ricorrere alla procedura di Cigo mettendo in sicurezza i lavoratori attraverso la dovuta copertura. Tale strumento è costruito sulla base del piano Z61, attualmente in vigore. Sarà eventualmente, pertanto, rivisto in funzione del prossimo piano Z62 e dell’atteso piano industriale relativo all’intera Divisione Aerostrutture che sarà presentato nel giro di qualche settimana.

“Come Fim Cisl apprezziamo l’iniziativa speciale sull’attività formativa, messa in campo per il sito di Grottaglie, ma ci riteniamo soddisfatti a metà. – Dichiara il segretario generale della Fim Cisl Taranto Brindisi, Biagio Prisciano – Il piano di formazione, da certamente respiro ma non basta e non è sufficiente a colmare le perplessità e preoccupazioni che da tempo denunciamo e manifestiamo in tutti i tavoli di incontro.

Resta ancora aperta l’incertezza sul futuro, a partire dalla metà di marzo in poi, per una fase congiunturale acuta nonché sulla necessità di consolidare e soprattutto rafforzare le opportunità di diversificazione a più riprese avanzate. Da parte nostra – conclude – continueremo a vigilare, tenendo accesi i riflettori e mantenendo alta l’attenzione, pronti ad individuare le azioni più opportune da mettere eventualmente in campo, non appena avremo novità ed aggiornamenti al riguardo”.

Duro, invece, il commento del segretario generale Fiom Taranto, Francesco Brigati, e del segretario provinciale Fiom, Pasquale Caniglia, a seguito dell’incontro ritenuto insoddisfacente. “Ci saremmo aspettati di affrontare una discussione che tenesse conto delle linee programmatiche per la diversificazione produttiva dello stabilimento di Grottaglie e di approfondire le tematiche legate al vuoto lavoro e, invece, ci siamo trovati di fronte a prospettive che non guardano al medio-lungo periodo”.

“L’azienda si è limitata a presentare un piano di formazione professionale, teso a colmare il vuoto lavoro, che partirà il prossimo 20 gennaio per concludersi il 14 marzo di quest’anno. – Aggiungono Brigati e Caniglia – Il che significa che dal 14 in poi potrebbe esserci il rischio che si torni a parlare di cassa integrazione.

Certo quello dei corsi di formazione lo consideriamo l’unico aspetto positivo ma quello che chiediamo a Leonardo è di vedere oltre, di conoscere quali saranno i futuri scenari anticipati dallo stesso Cingolani quando ha dichiarato che per la divisione Aerostrutture si è alla ricerca di altri partner in funzione di un rilancio della divisione aereo strutture.

Resta il fatto, – sottolineano i due sindacalisti della Fiom – che con il piano di formazione è stata scongiurata al momento la procedura della cassa integrazione e questo un aspetto che riteniamo positivo.

L’insoddisfazione nasce dal fatto – concludono Brigati e Caniglia – dal non aver discusso del piano produttivo per l’intero 2025 per lo stabilimento di Grottaglie al fine di garantire sicurezza e garanzie a tutti i lavoratori di Leonardo e dell’indotto”.