Ex Ilva, Urso: “Fiducioso sulla chiusura del negoziato in tempi stretti”

“In pochi mesi abbiamo dimostrato che lo Stato c’è”

Sull’ ex Ilva “in pochi mesi abbiamo dimostrato che lo Stato finalmente c’è. Ho autorizzato i commissari a procedere ad un negoziato bilaterale e preferenziale con quello che a loro avviso è il gruppo che ha fatto l’offerta migliore sia sul piano industriale che quello ambientale e della tenuta dei livelli occupazionali. Il negoziato lo condurranno loro e poi mi porteranno le loro conclusioni. Sono fiducioso sul fatto che in poco tempo si possa giungere a conclusione di questa situazione di crisi dopo aver ripreso nelle mani italiane gli stabilimenti dell’ex Ilva”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Mola Di Bari, a margine dell’inaugurazione della ‘Space Factory 4.0’ all’interno dello stabilimento Sitael, rispondendo ad una domanda sul futuro dell’ex Ilva, dopo che il Mimit ha autorizzato i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in AS e di Ilva in amministrazione straordinaria ad avviare una negoziazione in via preferenziale con la cordata azera guidata da Baku Steel Company (Bsc) e Azerbaijan Business Development Fund (Abdf).

“In cosi poco tempo siamo riusciti – ha proseguito – con i commissari e soprattutto grazie alla dedizione dei nostri lavoratori a riattivare gli impianti e a realizzare una gara internazionale che ora sta giungendo alle sue conclusioni”. Inoltre “a presentare un progetto in Europa che è stato approvato dalla Commissione che ci ha autorizzato a destinare importanti risorse nazionali, ad un accordo con i sindacati che per la prima volta hanno partecipato consapevoli della gestione della cassa integrazione, a dare ristori necessari alle imprese dell’indotto in poche settimane, quando essere ancora attendono quelli di oltre 10 anni fa, a dare gli indennizzi ai cittadini di Tamburi”. (ANSA)