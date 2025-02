PeaceLink contro decreto Ilva: “I fondi per le bonifiche non vadano alla produzione”

L’associazione invia al Senato le sue osservazioni: “I lavoratori non siano esclusi dalla valutazione di impatto sanitario”

L’associazione PeaceLink ha presentato alla Commissione Industria del Senato un documento fortemente critico sul Decreto-Legge 3/2025 riguardante l’Ilva di Taranto. Al centro della contestazione, lo stanziamento di 400 milioni di euro per Acciaierie d’Italia, che secondo l’associazione sottrarrebbe risorse originariamente destinate alle bonifiche ambientali del sito industriale.

La decisione del governo di utilizzare i fondi per la bonifica a fini produttivi viene considerata da PeaceLink in aperto contrasto con il principio europeo “chi inquina paga”. Secondo l’associazione, questa scelta compromette gravemente la tutela della salute dei cittadini di Taranto, già provati da decenni di inquinamento industriale.

Un altro punto critico sollevato riguarda la Valutazione del danno sanitario (Vds) per l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Nonostante la recente sentenza della Corte di Giustizia Ue abbia imposto criteri più stringenti per la protezione della salute pubblica, il decreto limiterebbe significativamente il ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità, prevedendo tempistiche inadeguate per l’analisi del rischio sanitario.

Particolarmente grave, secondo PeaceLink, è l’esclusione dei lavoratori dell’Ilva dalla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), nonostante rappresentino la categoria più esposta agli inquinanti industriali. L’associazione ritiene fondamentale includere questa popolazione nel monitoraggio, attraverso analisi biologiche e studi epidemiologici specifici.

Nel documento presentato al Senato, PeaceLink avanza diverse richieste concrete: oltre al ripristino dei fondi per le bonifiche, chiede un maggior peso dell’ISS nelle valutazioni sanitarie, il coinvolgimento di Arpa, Asl e Aress, e l’istituzione di una biobanca per monitorare l’esposizione dei lavoratori agli inquinanti.