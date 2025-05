Perdite di gas ed evacuazioni: l’ex Ilva di Taranto ancora nell’emergenza

Nuovo allarme presso lo stabilimento di Acciaierie d’Italia dopo l’incendio della scorsa settimana. L’azienda annuncia cassa integrazione per oltre 4000 lavoratori

Una perdita di gas si sarebbe verificata questa mattina nell’acciaieria 2 dello stabilimento Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Taranto. Lo riferiscono fonti sindacali. Come da prassi l’area sarebbe stata evacuata temporaneamente per consentire alla ditta incaricata di intercettare il gas disperso. Il problema, sempre secondo le organizzazioni sindacali, potrebbe essere dipeso dal blocco di uno scambiatore che non avrebbe funzionato correttamente. Non ci sono state particolari conseguenze, anche se si starebbe valutando se procedere ai lavori al gasometro con la ripartenza dell’acciaieria 1.

Una settimana fa un grave incendio si è verificato invece all’altoforno 1, che è stato sottoposto a sequestro probatorio dalla procura. La produzione è stata pressoché dimezzata e l’azienda ieri ha annunciato la cassa integrazione per 4.046 lavoratori in tutto il gruppo, di cui 3538 a Taranto. Ma secondo i sindacati i numeri sono destinati a salire. L’accordo del 4 marzo scorso prevede invece un massimo di 3.062 cassintegrati a rotazione su poco meno di 10mila dipendenti, di cui 2.680 a Taranto.

(ANSA)