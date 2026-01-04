domenica 4 Gennaio 26
CP

Referendum costituzionale: la data della discordia

Economia

Articoli Correlati

Corte dei Conti, il centrodestra vuole limitarne le funzioni

CP -
di Erasmo Venosi Trattare la magistratura contabile al pari di un’Authority qualsiasi. Modificarne funzioni e ruoli attraverso una legge ordinaria. A questa destra piacciono sempre...
Read more

Ex Ilva, De Palma: “Crisi vera, lasciati soli i lavoratori”

CP -
“Subito il tavolo a Palazzo Chigi” “Abbiamo i lavoratori degli appalti in una situazione drammatica, con il rischio concreto di licenziamenti, e persone che non...
Read more

Riforma dei Porti italiani, depotenziate le sedici Autorità di Sistema

Vincenzo Carriero -
Arriva domani, in Consiglio dei Ministri, l'attesa legge di riforma. La somma dei container movimentati dagli scali italiani è inferiore a quella della sola...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand