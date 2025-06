Spazio Conad, Fisascat Cisl: “Accordo raggiunto, scongiurati i licenziamenti”

Il sindacato si dice soddisfatto per l’accordo sottoscritto con Jonica Retail Srl, che sospende la procedura di licenziamento per 122 lavoratori e definisce un piano di uscite volontarie

È stato siglato un importante accordo tra Jonica Retail Srl, esercente attività di commercio al dettaglio nella grande distribuzione, con insegna “Spazio Conad” Taranto (ex Auchan), Organizzazioni Sindacali e Regione Puglia, che sancisce la proroga della cigs per contratto di solidarietà fino al 28 febbraio 2026 e l’attivazione di un piano di uscite volontarie e incentivate per la gestione dell’esubero di personale.

Nonostante gli investimenti già introdotti dall’azienda e i tre anni di contratto di solidarietà applicati da marzo 2022, il contesto si è rivelato insostenibile senza ulteriori strumenti di sostegno.

Con questo accordo, che coinvolge 122 tra lavoratrici e lavoratori, si sospende la procedura di licenziamento collettivo e si definisce un piano volontario, basato su criteri di non opposizione e incentivi economici graduati, soggetti a monitoraggio congiunto.

Mariella Vinci, Segretaria Generale Fisascat Cisl Taranto Brindisi, dichiara: “Abbiamo lavorato con responsabilità e determinazione per tutelare l’occupazione e garantire dignità e prospettive a chi, da anni, vive nell’incertezza. Questo accordo è il risultato di un confronto trasparente e serrato, che ha rimesso al centro il valore delle persone e della volontarietà, senza imposizioni. Un lavoro fondamentale che necessita ora dell’aiuto della Regione Puglia, chiamata ad accompagnare con politiche attive reali il percorso di ricollocazione e reinserimento.”

Per Corradino Minniti, operatore Fisascat Cisl Taranto Brindisi:“La chiusura positiva della procedura di licenziamento collettivo dimostra che anche nei momenti più critici si possono costruire soluzioni condivise. Continueremo a seguire con attenzione l’attuazione dell’accordo, per garantire tutela e ascolto a tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.”