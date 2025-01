Uricchio: “Serviranno più di 500 milioni per le bonifiche a Taranto”

Le dichiarazioni rese ai microfoni di CosmoPolis da parte del commissario per la riqualificazione dell’area jonica. Si punta anche a coinvolgere il Ministero del Made in Italy

“Per le bonifiche di Taranto serviranno più di 500 milioni di euro”. Queste le dichiarazioni rese a CosmoPolis dal commissario Vito Felice Uricchio, intervenuto questa mattina ai lavori della Confapi per la firma di un protocollo d’intesa. Protocollo inerente proprio il dibattuto tema. Ma dove attingere questa quantità enorme di risorse finanziarie? “Dai fondi di Sviluppo e Coesione – ha sottolineato Uricchio – e da quanto il ministro delle Imprese e del Made in Italy saprà mettere in campo per questa importante partita”.

Che riguarda la città pugliese al pari dell’intero Paese. “Perché dalle bonifiche dipenderà molto del rilancio effettivo dell’economia nazionale”.