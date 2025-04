Ex Ilva: Fim, Fiom e Uilm chiedono un incontro urgente ai commissari

Fim, Fiom e Uilm ribadiscono l’importanza di garantire trasparenza e tutela occupazionale in un momento cruciale per il futuro del settore siderurgico italiano

I Segretari generali di Fim, Fiom e Uilm – Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella – hanno inviato una richiesta di convocazione urgente ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria e Ilva in AS, nonché ai rispettivi Direttori generali.

Nella lettera, i rappresentanti dei metalmeccanici sottolineano la necessità di un incontro urgente “per un aggiornamento sulla situazione del gruppo Acciaierie d’Italia in AS, – si legge nella lettera inviata – alla luce dell’avvio della trattativa in esclusiva con la compagine azera per la vendita degli asset del Gruppo”.