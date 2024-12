Vertenza appalto Comune Taranto, i sindacati: “Ancora nessuna schiarita”

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti annunciano altre azioni di protesta

“Il consiglio comunale di Taranto tornerà a riunirsi nei prossimi giorni, ma non sembra esserci una schiarita imminente per i 150 lavoratori dell’appalto Comune di Taranto che per via di una proroga del servizio, continueranno a lavorare solo fino al 31 dicembre 2024.” Così in una nota Paola Fresi, Luigi Spinzi e Carmelo Sasso, rispettivamente segretari di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti.

“Così mentre il governo cittadino sembra impegnato nelle attività di riconoscimento di cittadinanze onorarie o nell’accensione delle luminarie, c’è chi rischia di perdere la propria dignità di cittadino e lavoratore e passare un Natale dolorosissimo per via dell’incognita che riguarda il proprio futuro occupazionale e reddituale.

Nell’ultimo consiglio comunale ai lavoratori era stato detto addirittura che non si sarebbe potuto avviare il percorso dell’eventuale variazione di bilancio, senza prima assolvere alla ‘necessità’ di eleggere un nuovo Presidente del Consiglio – affermano i rappresentanti sindacali – ma ora invece a manovre politiche terminate nulla è accaduto e nessun messaggio di allentamento della tensione arriva dagli esponenti della Giunta Melucci.

L’ipotesi per la soluzione del problema inizialmente era stata indicata attraverso la formula della variazione di bilancio. Di recente, invece, si fa strada quella di un intervento diretto all’interno delle voci di spesa del bilancio di previsione. Poco chiaro però ancora il percorso di individuazione delle risorse.

I lavoratori sono stanchi, affranti, ma non arresi – concludono i segretari di Filcams, Fisascat e Uil Trasporti – e non escludiamo l’ipotesi di ulteriori azioni di protesta e sensibilizzazione se non arriveranno le risposte adeguate al diritto di futuro e lavoro di queste 150 famiglie.”