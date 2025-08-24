domenica 24 Agosto 25
Vincenzo Carriero

Frammenti dal futuro

Editoriali

Articoli Correlati

Io tra di voi

Vincenzo Carriero -
L'errore strategico dell'ex sindaco di Bari. Non costruisci la tua candidatura ponendo veti sulle candidature altrui. Quella che poteva essere una discesa felice (e...
Read more

L’ombra delle stelle

Vincenzo Carriero -
Chi parla di tradimento dei tarantini dopo l'intesa dell'altro giorno sull'Ilva? Chi, quando era a Palazzo Chigi, nel Conte I e Conte II, dichiarava...
Read more

Era mio padre

Vincenzo Carriero -
Il parricidio di Michele Emiliano. Le strane triangolazioni tra Decaro, Conte e Renzi. L'ingratitudine dispensata a mezzo stampa. Che strane le prossime consultazioni regionali...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand