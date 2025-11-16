domenica 16 Novembre 25
Vincenzo Carriero

Fuga dalla vittoria

Editoriali

Articoli Correlati

La verità d’acciaio di Gozzi

Vincenzo Carriero -
Il presidente di Federacciai stigmatizza la deriva demagogica della politica tarantina (e italiana). Oggi l'Ilva, anche senza carbone; domani il dissaltore; dopodomani chissà cos'altro....
Read more

Le mani sulla città (di Taranto)

Vincenzo Carriero -
Il capoluogo jonico come la Napoli di Achille Lauro? Le similitudini ci sono tutte. Il film denuncia di Francesco Rosi e la nuova calata...
Read more

Il sindaco d’Italia

Vincenzo Carriero -
Provare a sconfiggere la destra facendo leva sul riformismo amministrativo. Puntando sui primi cittadini di Napoli, Genova o Firenze. Altrimenti, con o senza "campo...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand