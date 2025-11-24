lunedì 24 Novembre 25
Vincenzo Carriero

Il peso dell’assente

Editoriali

Santo cielo

Vincenzo Carriero -
La più insulsa campagna elettorale degli ultimi anni conferma un dato. I tarantini sanno essere soltanto portatori di voti. Accompagnatori parolai del protagonismo altrui....
Piovono Meloni sull’Ilva

Vincenzo Carriero -
Dov'è il presidente del Consiglio in questa tragica vicenda di diritti negati e povertà conclamate? Cosa dice l'inquilina di Palazzo Chigi in merito alla...
Fuga dalla vittoria

Vincenzo Carriero -
Decaro perde. Lobuono perde. In Puglia vince il partito della disaffezione, la coalizione degli astenuti. Capace di conseguire la maggioranza assoluta del consenso disponibile....
