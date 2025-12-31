mercoledì 31 Dicembre 25
Vincenzo Carriero

Il riformismo radicale

Editoriali

Articoli Correlati

Il Mediterraneo non bagna Taranto

Vincenzo Carriero -
Nella città in fondo a tutte le classifiche sulla qualità della vita, non esiste un assessorato alla Cultura. Ci dimentichiamo d'istituire un assessorato al...
Read more

Nero indelebile

Vincenzo Carriero -
La polemica natalizia tra il mio amico, Marcello Veneziani, e il ministro Alessandro Giuli. Con l'inutile articolessa di Giuliano Ferrara: ministeriale oltre l'opportuno. La...
Read more

A casa per le feste

Vincenzo Carriero -
Sospeso dal PD, Vincenzo Di Gregorio, con misura cautelare immediata. Nei partiti ormai morenti, esistono - e resistono - le commissioni di vigilanza. Lotte...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand