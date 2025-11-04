martedì 4 Novembre 25
Vincenzo Carriero

Le mani sulla città (di Taranto)

Editoriali

Articoli Correlati

Il sindaco d’Italia

Vincenzo Carriero -
Provare a sconfiggere la destra facendo leva sul riformismo amministrativo. Puntando sui primi cittadini di Napoli, Genova o Firenze. Altrimenti, con o senza "campo...
Read more

L’amore all’improvviso

Vincenzo Carriero -
Potere della legge elettorale pugliese. Potere della soglia del 4% da conseguire. Potere delle debelozze che, messe assieme, divengono mezza forza. Marti, Chiarelli e...
Read more

Elezione triste per un coito modesto

Vincenzo Carriero -
Le consultazioni regionali in Puglia segnano la vittoria del nulla omologante. A sinistra, a destra, regna l'inferno dell'uguale. La deriva da Centro per l'Impiego...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand