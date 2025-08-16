sabato 16 Agosto 25
Vincenzo Carriero

L’ombra delle stelle

Editoriali

Articoli Correlati

Era mio padre

Vincenzo Carriero -
Il parricidio di Michele Emiliano. Le strane triangolazioni tra Decaro, Conte e Renzi. L'ingratitudine dispensata a mezzo stampa. Che strane le prossime consultazioni regionali...
Read more

VERY NORMAL PEOPLE

Vincenzo Carriero -
Tutto diviene maledettamente normale a Taranto. Anche chiedere leggi speciali per venire fuori da un Accordo di Programma scritto con i piedi. Senza un'idea...
Read more

La dismissione

Vincenzo Carriero -
Sbaglia chi considera impulsiva, dettata dalle tensioni del momento, la scelta del sindaco di Taranto di dimettersi. Attiene, invece, una decisione ponderata. Pensata da...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand