domenica 23 Novembre 25
Vincenzo Carriero

Santo cielo

Editoriali

Piovono Meloni sull’Ilva

Vincenzo Carriero -
Dov'è il presidente del Consiglio in questa tragica vicenda di diritti negati e povertà conclamate? Cosa dice l'inquilina di Palazzo Chigi in merito alla...
Fuga dalla vittoria

Vincenzo Carriero -
Decaro perde. Lobuono perde. In Puglia vince il partito della disaffezione, la coalizione degli astenuti. Capace di conseguire la maggioranza assoluta del consenso disponibile....
La verità d’acciaio di Gozzi

Vincenzo Carriero -
Il presidente di Federacciai stigmatizza la deriva demagogica della politica tarantina (e italiana). Oggi l'Ilva, anche senza carbone; domani il dissaltore; dopodomani chissà cos'altro....
