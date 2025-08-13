Il Taranto chiede tempo

La segreteria del club rossoblù ha richiesto al Comitato Regionale Puglia il rinvio delle prime due giornate di campionato

Il Taranto, in virtù della sua recente costituzione, ha richiesto al Comitato regionale Puglia – Lnd il posticipo delle prime due giornate di campionato di Eccellenza. Il rinvio dell’intero campionato era impossibile, avendo già il Comitato regionale provveduto al rinvio dal 24 al 31 agosto. Posticipare esclusivamente le due partite che coinvolgono direttamente il club rossoblù, invece, potrebbe essere una soluzione perseguibile.

in foto: Vito Tisci, presidente della Comitato Regionale Puglia Lnd (scatto tratti da Figc.it)