Settimana Santa, tutte le iniziative di Kyma Mobilità

Taranto si prepara a vivere i suoi giorni più intensi, quelli in cui il tempo si ferma e il battito della città si sintonizza con il passo lento dei Perdoni. In questo scenario di rara bellezza e devozione, Kyma Mobilità sceglie di essere al fianco dei cittadini e dei turisti, trasformando il trasporto in un gesto di cura e la mobilità in un’esperienza fluida e accessibile

Park&Ride e navette gratuite: il piano per la mobilità

Per permettere a tutti di immergersi nell’atmosfera dei Riti senza l’affanno del traffico, Kyma Mobilità ha predisposto un piano straordinario che integra i parcheggi di scambio con un servizio di collegamento capillare:

Servizio Park&Ride: nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 aprile, le aree di interscambio Cimino e Democrate resteranno regolarmente attive e fruibili secondo le consuete modalità di pagamento (tariffa Park&Ride) fino alle ore 22.00;

navette notturne gratuite: dalle ore 22.00, dai Park&Ride e dai principali quartieri cittadini, scatterà poi il servizio di navette gratuite per raggiungere il cuore del Borgo e della Città Vecchia. Un “abbraccio logistico” che collegherà la periferia al centro senza costi aggiuntivi per il trasporto pubblico.

Orari del servizio navette gratuite:

Giovedì 2 aprile: dalle ore 21:00 alle ore 04:45 del mattino seguente.

Venerdì 3 aprile: dalle ore 19:00 fino alle ore 04:45 del mattino seguente.

(Dettagli su orari e percorsi completi disponibili in allegato)

“Riti d’Amare”: la Settimana Santa si vive dal mare

L’iniziativa più suggestiva riguarda la serata di Giovedì Santo, 2 aprile. A bordo della motonave Adria, Kyma offre una prospettiva privilegiata sulla fede tarantina: un tour speciale nel Mar Piccolo (dalle 23:00 all’1:00, imbarco ore 22:30) per assistere all’uscita della Processione della Beata Vergine Addolorata.

L’esperienza sarà arricchita da una degustazione di prodotti locali e musiche sacre. Il momento culminante avverrà a mezzanotte: quando la statua varcherà il portale di San Domenico, i passeggeri accenderanno piccole luci simboliche per unirsi idealmente al pellegrinaggio della Vergine verso il Borgo.

Informazioni e prenotazioni

Il costo del biglietto per l’escursione in motonave è di 15 euro (gratuito per i bambini sotto i 6 anni).

online: sul sito www.kymamobilita.it o tramite l’App Kyma.

in sede: Ufficio Vendite in Via D’Aquino n.21.

telefono: 099.4526785.

«Vogliamo che la Settimana Santa sia un momento di bellezza e riflessione per tutti», commenta la Presidente di Kyma Mobilità, Giorgia Gira. «Con la motonave Adria offriamo un’emozione indimenticabile, mentre con il potenziamento delle navette dai nostri Park&Ride garantiamo una città vivibile e accessibile nonostante la grandissima affluenza prevista».