“LOG-ME SPORT” Play District, il progetto del benessere psico-fisico

Verrà presentato venerdì 8 novembre a San Giorgio Jonico

La forza dello sport e di tutte le attività sociali che guardino al benessere di ciascun individuo possono rivelarsi dirompenti. Questo spirito vincente è presente nel progetto LOG-ME SPORT” PLAY DISTRICT, che venerdì 8 novembre alle 11.00 verrà presentato nella Sala Consiliare del Palazzo di città di San Giorgio Ionico.

LOG-ME SPORT” PLAY DISTRICT prevede la realizzazione di attività di natura sportiva, extra-sportiva e sociale, svolte attraverso la creazione di spazi civici riservati a giovani dai 14 ai 34 anni, con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio. Sul territorio Tarantino diffusione e divulgazione trovano accoglienza nell’impegno, nel lavoro e nelle idee della Polisportiva Frascolla, società affiliata Fipav e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute. Assieme alla Polisportiva operano partner con sedi operative a Taranto e San Giorgio Ionico. In particolare alle attività sportive è fondamentale l’apporto dell’A.s.d. Manuel Gym, dell’Aps A.m.c.f., della a.s.d. Volleyball Player e della a.s.d. New Holiday. Così come alle iniziative extra-sportive e sociali del Comune di Taranto, del Comune di San Giorgio Ionico, dell’Aps T.r.o.i.s.i. Project, della Soc. Coop. Giandro Assistance e della Soc. Coop. Porte Aperte. Il progetto rientra finanziariamente nell’iniziativa “Spazi Civici di Comunità” (i cosiddetti “Play District”), promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute.

L’offerta di LOG ME DISTRICT in ambito sportivo è molto ampia e, a partire dal mese di ottobre e per tutta la durata del progetto, è completamente gratuita e include:

• Ginnastica: 2 corsi per 50 giovani • Pallavolo: 4 corsi per 150 giovani (14/34 anni)

• Attività motoria leggera: 2 corsi per 25 giovani

• Arti marziali: 1 corso per 25 giovani.

Allo stesso modo sono gratuite anche le attività extra-sportive e sociali, ovvero:

• Doposcuola pomeridiano per 50 giovani • Laboratori ludico ricreativi per 50 giovani

• Laboratori di orientamento e piccolo artigianato per 50 giovani

• Incontri (4 seminari e convegni) sull’educazione alimentare, l’ambiente e il benessere in genere

• Iniziative di sensibilità ambientale e azioni di promozione delle attività con strumenti innovativi per la comunicazione verso i giovani, mediante social network, eventi, manifestazioni, performance art.

Alla presentazione di venerdì 8 interverranno il Sindaco di San Giorgio Ionico dott. Cosimo Fabbiano, l’assessore allo Sport di San Giorgio Ionico Maria Grazie Tasco, il Coordinatore regionale Puglia Sport e Salute Francesco Toscano, il presidente della Polisportiva Frascolla Aldo Castaldo e i rappresentanti dei partner sportivi e del terzo settore.