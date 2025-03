Napoli nel cuore di Lina Sastri: “Voce ‘e notte” incanta Taranto

La tre volte premio David di Donatello porta al teatro Orfeo uno spettacolo che fonde musica, teatro e poesia partenopea. Sul palco anche il maestro Adriano Pennino

Il teatro Orfeo di Taranto si prepara ad accogliere una delle voci più intense del panorama artistico italiano. Venerdì 28 marzo alle 21:00, Lina Sastri tornerà sul palcoscenico ionico con “Voce ‘e notte”, uno spettacolo che è molto più di un concerto: è un’autentica dichiarazione d’amore per Napoli.

L’artista napoletana, accompagnata dal talentuoso Adriano Pennino, proporrà un viaggio emozionante attraverso la tradizione partenopea, partendo dal testo di Eduardo Nicolardi del 1903, una storia d’amore non corrisposto che divenne un capolavoro della poesia napoletana grazie anche alle melodie di Ernesto De Curtis.

Lo spettacolo, che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia, si presenta come una fusione armoniosa di diversi linguaggi artistici. La Sastri alterna canto, recitazione e danza, dando nuova vita ai classici della tradizione napoletana come ‘O sole mio e Reginella, reinterpretati con una sensibilità contemporanea che li rende universali.

“È un omaggio alla mia città – racconta l’artista – ma soprattutto un viaggio nelle emozioni che la musica napoletana sa suscitare, un patrimonio culturale che appartiene al mondo intero”. La sua interpretazione, che va oltre il semplice canto, trasforma ogni brano in un’esperienza teatrale totalizzante.

L’evento si inserisce nel cartellone 2024/2025 “Teatro Orfeo: 110 anni di storia”, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Per informazioni e acquisto biglietti contattare i numeri 099 4533590 e 329 0779521

o consultare il sito web oppure inviare un email all’indirizzo info@teatrorfeo.it