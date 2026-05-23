di Angelo Nasuto

Sarà un punto di ascolto aperto a tutti, promosso dal gruppo di Fratelli d’Italia

A Massafra nasce lo “Sportello del Cittadino”. L’iniziativa politica è della sezione locale di Fratelli d’Italia, che in tal modo intende dare voce al territorio. Nella Tebaide dunque si avvia questa idea, uno sportello inteso come un nuovo punto di ascolto, promosso dal gruppo locale di FdI, per poter raccogliere segnalazioni, criticità e proposte da parte della comunità, con l’obiettivo di trasformarle in azioni concrete da portare nelle sedi istituzionali competenti. Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni, offrendo uno spazio reale in cui ogni massafrese possa far sentire la propria voce.

“La tua voce in Comune – recita la nota del partito – non è soltanto uno slogan, ma diventa un impegno a rimettere al centro della politica locale le esigenze quotidiane dei cittadini, garantendo che nessuna segnalazione resti senza risposta. La forza dello Sportello starà nella sua operatività”. Il sistema di funzionamento di tale sportello sta nella raccolta di tutte le istanze, che saranno trasmesse poi direttamente all’interno del Consiglio comunale, attraverso l’azione di Saverio Ramunno, eletto nel recente congresso Presidente e coordinatore del circolo, nonchè capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale; Ramunno siede nella massima assise, insieme al consigliere Emanuele Fisicaro. Saranno loro a farsi carico di trasformare disagi, problemi e richieste in interrogazioni, mozioni e iniziative istituzionali, dando seguito concreto alle esigenze della collettività.

“Fratelli d’Italia – si aggiunge nel comunicato – vuol essere un punto di riferimento per chi chiede ascolto, trasparenza e impegno, senza distinzioni di appartenenza politica, con un unico obiettivo: quello di migliorare la qualità della vita nella città attraverso un dialogo costante con la comunità”. I cittadini potranno rivolgersi allo Sportello ogni lunedì dalle 19:00 alle 20:30, presso la sede locale del partito in via Giuseppe Pisanelli n. 34 a Massafra.

Lo spazio è naturalmente aperto a chiunque desideri segnalare criticità legate alla sicurezza cittadina, alla viabilità e circolazione stradale, ai disservizi nei servizi pubblici, ai problemi nei quartieri, alle situazioni di degrado o abbandono, oppure proporre idee e progetti utili allo sviluppo della città. “Lo Sportello del Cittadino – conclude la nota – rappresenta un passo concreto verso una politica più vicina alle persone, capace di ascoltare, interpretare e portare nelle istituzioni le reali necessità della comunità massafrese”.