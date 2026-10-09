Puglia, allerta meteo arancione da domani

Maltempo anche su Campania, Calabria e Sicilia

Temporali al Sud e domani scatta l’allerta arancione in Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania.

Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. L’avviso prevede il persistere delle precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e in estensione sulla Calabria.

Dal mattino di domani, inoltre, si prevedono temporali anche sulla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. (Ansa)

