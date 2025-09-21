Taranto, a Galatina per consolidare il primato

Questo pomeriggio alle 15.30, i rossoblù saranno protagonisti al Giuseppe Specchia contro una formazione sinora a secco di successi. Ancora fuori causa Konaté

Con i gradi di capolista, alle 15.30 il Taranto scenderà in campo al Giuseppe Specchia di Galatina per la quinta giornata del campionato di Eccellenza. Forte dei quattro successi sinora guadagnati, la compagine rossoblù è alla ricerca del pokerissimo che le permetterebbe di restare in vetta, solitaria. Senza preoccuparsi dei risultati delle altre e in particolare di Brindisi e Canosa, rispettivamente impegnate con Acquaviva (in trasferta) e Gallipoli (in casa).

Non è la prima volta che il Taranto affronta il Galatina. L’ultima occasione 25 anni fa (aprile 2000) e vinse 2-0. In precedenza due pareggi per 1-1. Il Galatina di questa stagione ha raccolto tre punti, in quattro uscite, per via di tre pareggi. L’unica formazione capace di superarlo è stato il Brindisi per 3-0.

Mancando il centrale di difesa Dramane Konaté (alle prese con un infortunio rimediato con la Virtus Mola) Ciro Danucci potrebbe ancora optare per il 4-2-3-1. Davanti a De Simone, perciò, la linea difensiva dovrebbe essere composta dagli esterni Hadziosmanovic e Derosa e dai centrali Brunetti e Delvino. A centrocampo i due pilastri saranno Etchegoyen e Di Paolantonio, mentre i tre trequartisti che agiranno alle spalle di Imoh, potrebbero essere Souaré, Calabria e Monetti. Scalpita, e neppure poco, Vukoja che ha necessità di mettere minuti nelle gambe.