Taranto, nascondono la cocaina in una spazzola: due gli arresti

La perquisizione ha permesso agli agenti di Polizia di recuperare 12 involucri di cellophane contenenti la sostanza stupefacente e oltre 3500 euro in contanti probabile provento dell’attività illecita

La Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati tarantini di 47 e 40 anni ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il personale della Sezione Falchi della Squadra Mobile, da qualche giorno aveva messo attenzione un appartamento sito al piano terra di uno stabile di Via De Vincentis, dal quale era stato registrato un continuo e sospetto viavai di tossicodipendenti.

Le immediate indagini, hanno permesso di accertare la presenza in quell’abitazione di un pregiudicato tarantino di 40 anni abitualmente dedito all’attività di spaccio ed in passato già arrestato dalla Polizia di Stato per reati in materia di droga.

Il successivo monitoraggio, ha poi ben definito l’illecita attività: il 40enne aiutato da un suo complice, anch’egli identificato in un pregiudicato tarantino di 47 anni, accoglieva i suoi clienti per un breve scambio in un cortile posto nella parte posteriore del suo appartamento e protetto da due cani di grossa taglia. Considerando che i due molossi impedivano di fatto l’effetto sorpresa e l’ingresso in quel cortile, i poliziotti hanno atteso la sera quando il loro padrone li ha assicurati alle rispettive cucce, per bussare a quella porta. All’interno dell’appartamento i Falchi hanno identificato solo il complice del 40enne che dopo una lunga mediazione telefonica ha fatto rientro in casa.

La successiva perquisizione ha poi permesso di recuperare all’interno di una spazzola in plastica 12 involucri di cellophane termosaldati contenti cocaina e nella camera dal letto oltre 3.500 euro in contati probabile provento della sua illecita attività. Terminata l’attività antidroga i due fermati sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura per tutti gli ulteriori accertamenti. Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, entrambi sono stati arrestati e posti in regime degli arresti domiciliari.