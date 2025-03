Taranto, nuovo deferimento al TFN

Oggetto dell’indagine della Procura Federale sono gli stipendi e i contributi Irpef e Inps. In quest’ultimo caso sarebbe stata rilevata l’infrazione per mesi da settembre 2024 2024 a gennaio 2025

Il Taranto è stato deferito dalla Procura Federale per i mancati pagamenti degli stipendi ai tesserati per il trimestre novembre 2024-gennaio 2025. Altro deferimento, inoltre, per i contributi Inps e Irpef dello stesso periodo. In particolare per l’Irpef il periodo è ampliato a settembre e ottobre. Deferiti anche il presidente Massimo Giove, il rappresentante dell’Apex Mark Campbell, l’institrice Maria Acquaviva e l’amministratore unico Salvatore Alfonso.