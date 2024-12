Aeroporti Puglia, Emiliano: “Piano ambizioso per i quattro scali regionali”

Investimenti significativi in vista per il rifacimento delle aerostazioni di Taranto-Grottaglie, Foggia e Brindisi. “Traffico aereo in costante crescita”

Nella giornata di ieri, martedì 10 dicembre, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha fatto il punto sulla situazione degli scali aeroportuali pugliesi, annunciando grandi novità per il sistema aeroportuale regionale. Investimenti non solo per l’aerostazione di Foggia e Brindisi, ma anche per il sito di Taranto-Grottaglie.

“Stiamo realizzando un piano di investimenti significativo che include il rifacimento delle aerostazioni di Taranto-Grottaglie, Foggia e Brindisi – spiega Emiliano – Il traffico aereo è in costante crescita su tutti gli scali e abbiamo potenziato in particolare i collegamenti da e per Foggia”.

Una delle novità più rilevanti, come anticipato, riguarda l’aeroporto di Taranto-Grottaglie, finora utilizzato principalmente per attività industriali. Il presidente pugliese ha sottolineato che “grazie a un’attenta interlocuzione con gli enti competenti, si aprono nuove prospettive per i voli civili anche su questo scalo, perfettamente operativo” e pronto ad accogliere il traffico passeggeri.

Emiliano ha anche affrontato il tema della sostenibilità del sistema aeroportuale pugliese: “Gestire quattro aeroporti in una regione con meno di 4 milioni di abitanti rappresenta una sfida importante. Sono pochissime le realtà nel mondo con una popolazione simile che possono vantare un tale numero di scali”. In questo contesto, è stato poi ricordato il quarantennale di Aeroporti di Puglia: “L’azienda ha compiuto 40 anni in buona salute”, mantenendo un equilibrio economico-finanziario che ci permette di guardare al futuro con ottimismo.