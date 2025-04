Clamoroso al Cibali, pardon a Roma, il centrodestra tarantino rinvia ancora la decisione sul candidato sindaco

Aggiornato a domani pomeriggio il vertice dei partiti dello schieramento conservatore. Più di Dallas, meglio di Dynasty, le puntate di questa surreale storia non si contano più ormai

Rinviato a domani pomeriggio l’incontro tra i partiti di centrodestra per la scelta del candidato sindaco di Taranto. Le parti avrebbero dovuto decidere oggi in un senso o nell’altro (Di Cuia piuttosto che Lazzaro; o viceversa) in quel di Roma. Alla presenza del filo di Arianna. Ma, ancora una volta, l’attesa fumata bianca non c’è stata. Manca la sintesi essendo venuta meno l’analisi. Bisognerà, forse, aspettare un altro giorno. Più di Dallas, meglio di Dynasty, le puntate di questa storia non si contano più ormai.

Se non si stesse parlando del centrodestra tarantino – e pugliese – si sarebbe portati a pensare che lo facciano a posta. Che si voglia perdere, invece che vincere, alle Amministrative di Maggio. E, invece, il centrodestra tarantino – e pugliese – è proprio così. Non riesce a sorprenderti mai. Neanche se decidesse d’iscriversi ad un torneo delle sorprese…