Aeroporto di Grottaglie: proseguono i lavori di restyling del terminal passeggeri

Borraccino: “Essenziale lavorare all’unisono per il futuro ed il benessere della provincia e dell’intera regione che l’attivazione per i voli civili dal nostro aeroporto potrebbe apportare”

“Periodicamente mi affaccio all’Aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie per rendermi conto di persona dei lavori che, come Regione Puglia, col Presidente Michele Emiliano, abbiamo previsto, finanziato e appaltato per il completo rifacimento del terminal passeggeri”, dichiara Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

Negli anni scorsi, è stata effettuata una serie di importanti interventi per migliorare diverse infrastrutture. Tra queste la via di rullaggio, come anche è stato ampliato il piazzale di sosta dei velivoli, ristrutturati tutti gli hangar e realizzata una bretella di collegamento tra l’aeroporto e la statale TA/BR.

Ora, è in fase di conclusione il completo restyling dell’aeroporto di Grottaglie. “Pertanto, alla fine dei lavori del terminal, previsti tra circa un anno, saremo pronti ad attivare tutte le procedure per avviare i voli di linea passeggeri”, fa sapere Borraccino.

“Sono particolarmente legato ai lavori del terminal passeggeri, non solo perché da anni mi batto per efficientare la struttura aeroportuale al fine di attivarne i voli di linea ma anche perché, nel 2019, da Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, firmai personalmente l’ulteriore finanziamento di altri 7 milioni.

Sono inoltre molto felice che anche alcune associazioni che da anni si battano per l’attivazione dei voli di linea passeggeri da Grottaglie, in questi giorni, abbiano commentando positivamente lo stato dei lavori in corso”, aggiunge.

Tuttavia, è essenziale che istituzioni, comitati pro aeroporto, imprese, associazioni datoriali, sindacati, mondo della cultura, lavorino all’unisono per il futuro ed il benessere della provincia e dell’intera regione “che l’attivazione per i voli civili dal nostro aeroporto potrebbe apportare”.