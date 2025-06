Massafra esclusa dal tavolo ex Ilva, FdI attacca l’amministrazione Zaccaro: “Serve una linea chiara”

di Angelo Nasuto

Fratelli d’Italia critica la giunta civica per l’assenza di una posizione netta sulla crisi dell’ex Ilva e chiede proposte concrete su ambiente, lavoro e sviluppo

Tiene banco a Massafra la questione Ilva dopo che l’ente comunale della Tebaide è stato escluso dal noto tavolo istituzionale. Nonostante lo stesso sindaco Giancarla Zaccaro abbia evidenziato con disappunto in un’apposita nota stampa l’esclusione da questo tavolo di concertazione per la crisi ennesima del siderurgico, è intervenuta la sezione massafrese di Fratelli d’Italia. FdI Massafra sottolinea il grande fermento mediatico attorno alla richiesta, per ora disattesa, di partecipazione del Comune di Massafra al tavolo istituzionale sull’accordo di programma relativo all’ex Ilva, richiesta definita iniziativa, a voler essere generosi, doverosa. “Ma se l’intento era quello di mascherare l’assenza di una posizione politica chiara – dichiarano dal partito – l’effetto è stato tutt’altro. Noi riteniamo che ogni amministrazione, se davvero interessata al futuro del proprio territorio, non si deve limitare a rivendicare la presenza, ma debba arrivare ai tavoli con idee strutturate, posizioni nette e visioni realistiche. Perché non basta sedersi: bisogna sapere cosa dire, come dirlo e soprattutto con quali basi farlo”.

Al di là della mancata convocazione per il Comune, denunciata da più parti e lamentata dal primo cittadino, nel comunicato targato FdI si arriva al punto nodale: l’amministrazione Zaccaro, eletta con una coalizione civica dai contorni politici quanto meno variegati, non ha ancora chiarito la propria linea sull’ex Ilva. È favorevole o contraria alla chiusura degli altiforni? Qual è la proposta concreta per gestire le ricadute occupazionali sul territorio? E soprattutto: che visione ha in materia di tutela ambientale e sanitaria per la popolazione massafrese? Il partito sostiene che su questi nodi, riguardanti direttamente il destino industriale e sociale di un’intera area, non si può restare nel vago, né limitarsi a generiche dichiarazioni di intenti. “I cittadini di Massafra – afferma con forza la sezione massafrese FdI – meritano solo chiarezza, responsabilità e decisioni basate su fatti, non su formule buone per ogni stagione”. Il partito con coerenza e serietà conclude dicendo di voler continuare ad esercitare il proprio ruolo di opposizione vigilante, pretendendo che chi oggi governa non si limiti a occupare spazi istituzionali, ma li onori con contenuti reali e sostenibili, e non con pagine strappate da un libro dei sogni.