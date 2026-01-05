lunedì 5 Gennaio 26
Vincenzo Carriero

Amici miei

Politica

Articoli Correlati

Regione Puglia, Decaro verrà proclamato presidente

CP -
La cerimonia ufficiale si terrà mercoledì 7 alle 15.00 nell'Aula della Corte d'appello a Bari. Tutto tace sull'ufficializzazione dei consiglieri Il nuovo presidente della Regione...
Read more

Pentassuglia quasi certo. Angolano aspetta e spera

Vincenzo Carriero -
Va delineandosi la nuova giunta regionale. I due "tarantini" sui quali punta Decaro sono l'ex assessore alle Politiche Agricole. E l'esponente dei Cinque Stelle....
Read more

Taranto, pubblicato da Invitalia il bando di gara del Cis per Piazza Fontana

CP -
"Questa gara rappresenta un ulteriore passo avanti per il rilancio di Taranto e della città vecchia in particolare. Piazza Fontana è un luogo iconico...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand