Amministrative a Manduria, “Noi Moderati” richiama al senso di responsabilità

“Noi Moderati” auspica di proseguire con urgenza il tavolo politico del centrodestra per programmi condivisi e candidato Sindaco espressione politica all’interno dei partiti della coalizione

Il Coordinamento cittadino di “Noi Moderati” richiama con senso di responsabilità tutte le forze del centrodestra a proseguire con urgenza il lavoro già avviato attraverso il tavolo politico aperto con gli alleati di Governo — Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega — in vista delle prossime elezioni amministrative

“Riteniamo indispensabile – si legge in una nota a firma del segretario cittadino Marco Barbieri- accelerare il confronto sui contenuti, sui programmi e sui progetti concreti per la Città. Le priorità sono chiare: sviluppo economico e sostegno alle attività produttive, sicurezza, decoro urbano, infrastrutture efficienti, politiche sociali equilibrate, attenzione alle famiglie e ai giovani. Serve una proposta amministrativa seria, coerente e credibile, costruita insieme e fondata su obiettivi misurabili”.

Allo stesso modo, prosegue, “è necessario avviare una sintesi politica sull’individuazione del candidato Sindaco, che dovrà essere espressione dei partiti della coalizione e individuato all’interno degli stessi, quale figura autorevole, competente e capace di rappresentare unitariamente il centrodestra. Una scelta che dovrà maturare nel rispetto reciproco, nella condivisione e nella piena valorizzazione delle sensibilità politiche presenti. Una figura politica, individuata all’interno dei partiti e distante dai civici o presunti tali che si definiscono secondo l’occasione e per puro opportunismo”.

“La nostra proposta è chiara: un percorso rapido ma strutturato, che metta al primo posto la Città e i suoi bisogni, in una logica di discontinuità rispetto al passato e con una visione amministrativa nuova, concreta e pragmatica.”

Noi Moderati conferma la propria disponibilità a lavorare con spirito costruttivo e leale, convinta che “solo attraverso unità, responsabilità e chiarezza di obiettivi si possa offrire ai cittadini un’alternativa solida e credibile. È il momento di fare sintesi, – conclude Barbieri – assumere decisioni e costruire insieme un progetto di governo all’altezza delle aspettative della nostra comunità.”