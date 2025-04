Arpa Puglia si trasforma: Michele Emiliano incontra i dipendenti stabilizzati

Doppio intervento per l’Agenzia regionale: riorganizzazione strutturale e fine del precariato. Il direttore Bruno: “Un modello trasparente orientato al merito”

L’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente della Puglia (Arpa) si prepara a completare il proprio percorso di rinnovamento. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, incontrerà la direzione strategica e i dipendenti neoassunti a tempo indeterminato martedì 29 aprile, alle ore 11.00, presso la sede centrale dell’Agenzia in corso Trieste 27, a Bari.

Un momento celebrativo per due importanti traguardi raggiunti dall’ente: l’evoluzione organizzativa avviata dalla direzione generale e la conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale precario che da anni opera all’interno dell’Agenzia. “Questo duplice intervento, di riordino organizzativo e di stabilizzazione, rappresenta un passaggio importante per Arpa Puglia”, ha dichiarato il direttore generale Vito Bruno. Il dirigente ha sottolineato come la fine del precariato sia “un atto necessario per chi da anni contribuisce con professionalità e competenza alla missione dell’Agenzia”.

È stato costruito un modello organizzativo “trasparente, solido e orientato al merito, capace di garantire stabilità e valorizzazione”. Un risultato ottenuto grazie a “un lavoro di squadra e al supporto della Regione Puglia”, che ha permesso di completare “un’evoluzione strutturale che rafforza le fondamenta di Arpa Puglia e ne garantisce un futuro più stabile e ordinato”. Con il nuovo assetto, Bruno assicura di essere pronto “ad affrontare con rinnovato entusiasmo le sfide ambientali che ci aspettano”.