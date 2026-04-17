Comune, riparte il Distretto Urbano del commercio di Taranto

Oggi a Palazzo di Città è stata convocata, su iniziativa dell’assessorato allo Sviluppo Economico, l’Assemblea dei soci, alla quale hanno preso parte Confesercenti Puglia, Confartigianato, Confcommercio Taranto e UNSIC

Riparte il Distretto Urbano del Commercio di Taranto, uno strumento che punta a promuovere e valorizzare le attività commerciali locali attraverso una gestione integrata e collaborativa tra enti pubblici e soggetti privati. Oggi a Palazzo di Città è stata convocata, su iniziativa dell’assessorato allo Sviluppo Economico, l’Assemblea dei soci, alla quale hanno preso parte Confesercenti Puglia, Confartigianato, Confcommercio Taranto e UNSIC.

Con l’incontro di oggi, è stato ufficialmente riattivato il Duc, con l’obiettivo di ripianificare il percorso da intraprendere insieme alle associazioni di categoria, parlare della nuova “governance”, ma anche di come valorizzare e sostenere il commercio locale. Al tavolo il Sindaco di Taranto Piero Bitetti e l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cosa: “Su spinta del Sindaco abbiamo voluto riattivare lo strumento del Duc che è contenitore di idee, progetti e iniziative per il rilancio del nostro territorio. – dice Cosa – Riteniamo fondamentale la partecipazione per costruire insieme una visione strategica per Taranto. Siamo certi che riapriremo una stagione fatta di inclusione grazie alla quale riusciremo ad ottenere importati risultati per il commercio locale”.