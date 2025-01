Asili nido ai privati, Bitetti: “Pronto ad impugnare il provvedimento”

“Le critiche, come anche le iniziative di protesta, vanno sempre rispettate e accolte come un contributo alla riflessione e all’approfondimento”

Continua a far discutere la decisione dell’amministrazione comunale di privatizzare la gestione degli asili nido di Taranto. Il consigliere comunale Piero Bitetti è intervenuto sulla questione, evidenziando come la scelta stia suscitando perplessità e polemiche in città.

“Non solo molte famiglie ma anche ampi settori dell’opinione pubblica tarantina in questi giorni hanno preso parola per manifestare dissenso rispetto alla scelta sbagliata compiuta dal sindaco Melucci e dalla maggioranza che lo sostiene”, afferma Bitetti. Il consigliere sottolinea l’importanza di prestare ascolto alle voci critiche, sostenendo che “le critiche, come anche le iniziative di protesta, vanno sempre rispettate e accolte come un contributo alla riflessione e all’approfondimento”.

Bitetti si rivolge direttamente al primo cittadino, chiedendogli di riconsiderare la decisione. In caso contrario, annuncia azioni concrete: “Se le cose resteranno così come deciso in consiglio comunale, mi attiverò per impugnare il provvedimento, coinvolgendo anche le altre forze politiche di opposizione”.

Particolare attenzione viene posta sulla necessità di mantenere pubblico il servizio, sia per preservare la tradizione educativa dell’amministrazione ionica, sia per garantire la continuità didattica. Il consigliere si sofferma inoltre sugli aspetti occupazionali, ricordando come sia fondamentale tutelare i lavoratori del settore, “i quali, in quanto vincitori di concorso, hanno acquisito un profilo professionale specifico”.