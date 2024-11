Autismo, Fratelli d’Italia propone un Osservatorio regionale per l’autismo

Presentata una legge per supportare le famiglie pugliesi con bambini affetti da disturbi dello spettro autistico: “Numeri impressionanti che si scontrano con l’incapacità del Servizio Sanitario Regionale di prendersene cura”

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge, con primo firmatario il capogruppo Renato Perrini, per istituire un Osservatorio regionale dedicato ai pugliesi affetti da disturbi dello spettro autistico. Questo provvedimento, se approvato, potrebbe avere un impatto significativo sulle numerose famiglie pugliesi che affrontano quotidianamente le difficoltà legate alla presenza di un bambino con autismo.

Secondo il Ministero della Salute, si stima che un bambino tra i 7 e i 9 anni su 77 presenti un disturbo dello spettro autistico, e le proiezioni indicano che tra vent’anni la cifra potrebbe salire a 1 su 30.

“Numeri impressionanti che si scontrano con l’incapacità del Servizio Sanitario Regionale di prendersi cura di questi bambini, che diventano ragazzi e poi adulti. Nell’ultimo Consiglio regionale abbiamo approvato un emendamento che stanzia cinque milioni per una migliore organizzazione dei CAT, ma potrebbe non bastare”, si legge in una nota del capogruppo Renato Perrini e i consiglieri di Fdi.

Pertanto, è fondamentale istituire l’Osservatorio regionale, che avrà il compito di interagire con vari soggetti istituzionali e sociali, monitorare le politiche di prevenzione e promuovere la cultura della salute e della sicurezza in tutti gli ambiti della vita sociale. L’Osservatorio, previsto presso il Dipartimento Salute, raccoglierà segnalazioni e dati utili per redigere un rapporto annuale, avanzando proposte per risolvere le problematiche emerse e coordinando azioni sinergiche per interventi mirati. Sarà anche responsabile dell’elaborazione di strategie immediate e a lungo termine per migliorare la prevenzione, la cura e l’assistenza delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

“L’Osservatorio, così come previsto nella nostra proposta di legge, sarà composto da professionisti operanti nel mondo sanitario e socio-sanitario regionale e avrà l’obiettivo di agevolare i processi decisionali con analisi puntuali e propositive legate al mondo dell’autismo, offrendo un concreto supporto ai soggetti istituzionali e sociali che intenderanno avvalersi del suo operato – conclude il gruppo di Fratelli d’Italia – Infine, abbiamo previsto che si riunisca il Consiglio regionale ogni anno per focalizzare l’attenzione su nuove proposte di intervento immediate e di medio-lungo periodo.”