Autismo, Perrini (Fdi): “Asini di Martina Franca utili nella terapia”

“Studi condotti sull’interazione tra persona e animali domestici hanno rilevato miglioramenti psico-cognitivi. Benefici nella gestione dei disturbi di iperattività e aggressività”

“Sul territorio pugliese sorgeranno sei centri sanitari di eccellenza per la presa in carico di soggetti con disturbi dello spettro autistico, dando seguito a quanto approvato in Consiglio regionale lo scorso 23 ottobre. Un ottimo risultato raggiunto in modo trasversale e del quale sono particolarmente contento visto che in questi anni ho sollecitato innumerevoli volte, con interrogazioni, richieste di audizione in commissione sanità, affinché venissero realizzate queste strutture”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che intanto chiede di potenziare la Masseria Russoli e renderla accessibile e fruibile, in quanto potrebbe essere idonea per la terapia.

Questa azienda, che si estende parte in agro tarantino di Crispiano e Martina Franca, “è stata prescelta anche per l’allevamento di asini di Martina Franca, animali che potrebbero essere utili per migliorare i comportamenti dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, disturbi della comunicazione, delle relazioni sociali e della psicomotricità”, spiega Perrini.

“Studi condotti sull’interazione tra persona e animali domestici hanno rilevato miglioramenti psico-cognitivi. Sono state rilevate, infatti, benefici nella gestione dei disturbi di iperattività e aggressività, nel rinforzo dell’autostima, dell’autocontrollo, nella gestione degli stati disadattavi, facilitazione dei deficit relazionali e di socializzazione. Il mio impegno nell’affrontare tematiche così sensibili, affonda le radici nel tempo ed è costante”, conclude.