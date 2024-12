Bilancio 2025, Di Gregorio (Pd): “Importanti provvedimenti per Taranto”

Investimenti strategici per il territorio ionico. Massima attenzione su università, sanità e cultura

Università, sanità, welfare e cultura: sono questi i settori strategici che beneficeranno delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2025 della Regione Puglia per il territorio ionico. Il pacchetto di interventi, approvato nella seduta notturna del Consiglio regionale, porta la firma del consigliere Pd, Vincenzo Di Gregorio.

“Abbiamo ottenuto risultati significativi per il territorio – dichiara Di Gregorio, che insieme al collega Francesco Paolicelli ha promosso anche la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici regionali – una decisione di buon senso che interessa migliaia di persone in tutta la Puglia”.

Sul fronte universitario, particolare attenzione è stata dedicata al Polo universitario Jonico. Per il nuovo corso di Laurea in Farmacia sono stati stanziati oltre 100mila euro, primo step di un investimento complessivo di 7,2 milioni. “Abbiamo inoltre salvato il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport – sottolinea il consigliere dem – con un finanziamento di 167mila euro per il 2025”.

Significativi anche gli interventi in ambito sanitario, con 40mila euro destinati alla formazione sull’intelligenza artificiale per il personale del nuovo Ospedale San Cataldo e altrettanti per un innovativo laboratorio di teatro e video terapia con l‘Asl di Taranto.

“Sul versante culturale e sociale abbiamo ottenuto stanziamenti per 200mila euro”, evidenzia Di Gregorio. Particolare rilevanza assume il contributo di 100mila euro per la ristrutturazione del campo sportivo della Parrocchia SS. Angeli Custodi al rione Tamburi, “un presidio fondamentale di socialità e legalità in un contesto particolarmente delicato”, conclude il consigliere regionale.