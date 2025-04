Bitetti: “Potenziare gli asili nido con l’adesione al Pnrr”

“Questo semplice passaggio metterà poi la prossima amministrazione nelle condizioni di avviare le possibili procedure che scadranno a fine agosto”

“Gli asili nido devono restare pubblici e potenziati con l’urgente adesione (scadenza 3 aprile) al nuovo bando PNRR Asili Nido. Alla luce dell’avvio di procedura di gara finalizzata all’esternalizzazione del servizio di istruzione prescolastica, pur comprendendo l’atto dovuto in base alla scellerata scelta di privatizzazione operata dalla passata amministrazione con l’approvazione del DUP, chiedo al Commissario di avviare un confronto urgente per valutare quali soluzioni adottare affinché sia la nuova amministrazione comunale a decidere il futuro degli asili nido.” Così in una nota il candidato sindaco Piero Bitetti intervenendo sulla questione dei nidi comunali.

“Consapevole della sensibilità del Commissario chiedo inoltre che dia mandato alla Direzione competente di svolgere il semplice passaggio formale di adesione al Bando PNRR asili nido, che ha destinato a Taranto un finanziamento massimo disponibile di 5.184.000 euro per attivare 216 nuovi posti per la fascia d’età 0-2 anni con scadenza 3 aprile. – Conclude – Questo semplice passaggio metterà poi la prossima amministrazione nelle condizioni di avviare le possibili procedure che scadranno a fine agosto. Certo di una particolare attenzione in tal senso auspico e sono anche certo che su temi come questo tutte la parti politiche tarantine possano mostrare unità d’intenti.”