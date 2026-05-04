Csm, Emiliano: “Aspetto che i potenti dicano cosa fare”

L’ex governatore pugliese: “Ho fatto le mie richieste e sono sui giornali, pensavo fossero segrete”

“Attendiamo che i potenti ci dicano quel che dovrò fare”. Così l’ex presidente delle Regione Puglia, Michele Emiliano, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se avesse avuto risposta dal Csm in merito alla richiesta avanzata dalla Regione Puglia su una ulteriore aspettativa per ricoprire il ruolo di consulente dell’ente.

Quanto alla possibile sede scelta da Emiliano per riprendere la sua attività di magistrato, l’ex governatore ha spiegato che “ho fatto le mie richieste e sono su tutti i giornali, pensavo fossero segrete”. (Ansa)