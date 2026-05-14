Boccuni lascia il CdA del Consorzio ASI

di Maria D’Urso

La consigliera comunale, vicina al sindaco Bitetti, correrebbe per un seggio in Provincia

Boccuni si dimette da ASI per la corsa alle Provinciali. È questo quanto si vocifera, tra i corridoi di Palazzo di Città, in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Tra i “fedelissimi” della maggioranza del sindaco Piero Bitetti, Patrizia Boccuni (Unire Taranto Con Bitetti Sindaco”) avrebbe dato le dimissioni dal CdA del Consorzio Asi, ovvero (ex SISRI) gli Enti Pubblici Economici per l’infrastrutturazione e la gestione di aree produttive (artigianali ed industriali) di particolare rilevanza regionale.

La tornata elettorale si terrà il prossimo 14 giugno, nel seggio costituito presso il Palazzo della Provincia di Taranto, in via Anfiteatro.





