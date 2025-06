Bonelli (AVS): “Scelta coraggiosa di Bitetti, ora si investa davvero sul futuro di Taranto”

Il deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde elogia la decisione del sindaco di Taranto di non sottoscrivere l’accordo di programma sull’ex Ilva

“Esprimo grande soddisfazione per la posizione assunta da Piero Bitetti, che con coraggio e responsabilità ha deciso di non sottoscrivere l’accordo di programma proposto dal governo sull’ex Ilva.” Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Una scelta che nasce da un confronto serio e rispettoso dei diritti dei cittadini tarantini e che dimostra un forte attaccamento alla città. – prosegue – Ora è il momento di impiegare le ingenti risorse destinate alla provincia di Taranto per sostenere le piccole e medie imprese, i lavoratori dell’ex Ilva e per costruire alternative industriali e occupazionali concrete. Dal 2012 sono stati spesi miliardi di euro senza offrire una prospettiva reale al territorio.”

Come Europa Verde, conclude Bonelli, “confermiamo il nostro pieno sostegno politico e tecnico, a livello nazionale e locale, per una soluzione sostenibile e giusta alla vicenda dello stabilimento siderurgico di Taranto.”